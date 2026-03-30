Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 10 Mart gecesi meydana gelen olayda, depremde hasar görmüş metruk bir binada hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Osman Doğan olduğunu tespit etti.

İlk incelemelerde Doğan’ın başında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izlerine rastlanması üzerine olayın cinayet olduğu değerlendirildi.

ÖZEL EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde olayın aydınlatılması için iki ayrı özel ekip oluşturuldu. Toplam 8 personelden oluşan ekipler, detaylı bir soruşturma başlattı.

Ekipler, olay yerinin çevresinde bulunan 22 farklı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 280 saatlik görüntüyü tek tek analiz etti. Yapılan çalışmalar kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Yürütülen soruşturmada, M. A. ve M. E.’nun olay günü metruk binada bulundukları belirlendi. Şüphelilerin Osman Doğan ile birlikte alkol aldıkları, aralarında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

M. A’nın, kavga sırasında Doğan’a taşla saldırarak ölümüne neden olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. A. ve M. E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.