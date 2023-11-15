Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya.
İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu.
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi.
Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralının da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğu ifade edildi.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)