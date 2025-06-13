Galatasaray’ın dünya yıldızı transferi Leroy Sané ile ilgili perde arkası detaylar netleşti. Taraftarı heyecanlandıran bu tarihi imza süreci, sadece saha içi değil, kulislerde de büyük bir titizlikle yönetildi. İşte görüşmelerden sözleşmeye kadar yaşananlar:

🔸 İlk Temas Nisan Ayında Başladı

Galatasaray, Bundesliga devlerinden Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sané’ye, sezon bitmeden ilgisini iletti. Temaslar, menajer George Gardi aracılığıyla başladı.

🔸 Okan Buruk Bizzat Görüştü

Teknik Direktör Okan Buruk, Sané ile iki kez telefonda görüştü. Kulübün hedeflerini, taraftarın coşkusunu ve projelerini anlatarak oyuncunun fikrini değiştirdi.

🔸 Transferde Sürpriz Destekçiler

Sané’yi ikna sürecinde Hamit Altıntop ve Dries Mertens gibi isimlerin yanı sıra Mesut Özil'in bile olumlu referans verdiği öğrenildi. İlkay Gündoğan da olumlu konuştu.

🔸 Sözleşme ve Maaş Detayları

3 yıllık sözleşme: 1 Temmuz 2025 - Haziran 2028

Yıllık net maaş: 9 milyon Euro

Sadakat primi: 3 milyon Euro Süper Lig Yaz Transferi Ne Zaman? Heyecan Başlıyor! İçeriği Görüntüle

Bonservis bedeli: 0 Euro (Sözleşmesi bittiği için)

🔸 İstanbul’a Gelişi ve Taraftar İlgisi

Sané’nin özel uçakla İstanbul’a gelişi, sosyal medyada milyonlara ulaştı. Atatürk Havalimanı'nda binlerce taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.

🔸 KAP Bildirimi ve Resmiyet

Transfer, Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyuruldu. Oyuncu da sosyal medya hesabından Bayern’e veda etti, yeni forma ile poz verdi.