Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir apartmana hırsızlık yapmak için güpegündüz giren kimliği belirsiz 5 kadın, ellerindeki levyelerle binanın kapısını zorlamaya başladı. Bir süre sonra içeri giren şahıslar, boş buldukları dairelerden toplam değeri 90 bin lira civarındaki küpe, altın ve nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Olay sonrası evlerine hırsızların girdiğini anlayan daire sakinleri büyük bir şok yaşarken durum, emniyet güçlerine bildirildi. Şahısların polis ekipleri tarafından aranma çalışmaları devam ederken hırsızların ellerinde levye ile binaya girip çıktıkları o anlar apartmanın güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

“Maskeli Beşler filmine benzettim”

Olay ile ilgili konuşan apartman görevlisi Tanju Baycan, “Akşam saatlerinde 5 kişilik kadın grubu, levyelerle daire sakinlerinin kapılarını zorlamışlar ve iki daireye girmişler. Altınlarını, küpelerini ve 90 bin liraya yakın paralarını çalmışlar. Aynı gün içerisinde alt kattaki yetkili servisin arabasından yaklaşık değeri 5 bin TL'lik malzeme çalmışlar. Aynı hırsızlar değiller, zaten sürekli hırsızlar dolaşıyor buralarda. Daha önce de yan sitede 45 bin liraya yakın zarara uğratan bir hırsızlık olayı olmuştu. Bir dükkana girmişlerdi. ‘Maskeli Beşler' diye bir film vardı. Ben bu hırsızları onlara benzettim. Bunlar da 5 kişi levye ile binaya giriyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz. Buralarda birçok hırsızlık yaşanıyor. Ayda en az on veya on beş defa oluyor. Kapının önünde ben olmasam girecekler. Çok rahat davranıyorlar” dedi.