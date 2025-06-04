Kaliteli ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken mutfak gereçleri markası Lines, Kurban Bayramı’na özel düzenlediği kampanya ile mutfakları güzelleştirmeye devam ediyor.

Bayram boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm Lines ürünlerinde %20 indirim fırsatı sunuluyor. Şık sofralar kurmak isteyenler için kaçırılmayacak bu fırsat, mutfak gereçlerinden çeyizlik setlere kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Keskin ve ergonomik tasarıma sahip bıçak setleri, yemek hazırlıklarını daha pratik hale getiriyor.