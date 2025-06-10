Gazzeli sivillere insani yardım götürmeyi amaçlayan Madleen adlı gemi, İsrail işgal güçleri tarafından açık denizde durdurularak alıkonuldu.

Silahsız yolcular gözaltına alınarak İsrail’e götürüldü. Dışişleri Bakanlığı bu skandal müdahaleyi uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Öte yandan Madleen isimli gemi Aşdod Limanı'na ulaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 12 aktivistin sınır dışı edilerek kendi ülkelerine gönderilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğü belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Türk vatandaşlarının karaya çıkarıldığını ve Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin vatandaşlarla görüştüğünü bildirdi.