Açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR, Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Fevzi KÜÇÜK, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun KURT ve komşu okul müdürlerinin yaptığı sergi yoğun ilgi gördü.

İki gün öğrenci ve velilerin ziyaretine açılan sergi; 1 – H Sınıf Öğretmeni Cumaali DEĞİRMENCİ , 1 – I Sınıfı Öğretmeni Neval KABA liderliğinde velileri ve öğrencilerinin desteği ile hazırlanan sergide Kültürel ürünlerden yeni nesil Türk Malları ve Teknolojileri özellikle okul bahçesinde Ülkemizde üretilen TOGG arabalarında sergilendi.

Sergide Şark Köşesinden tutunda çocukluğumuzda damağımıza değen tatlara kadar sergilendi. Sergi açılışında söz alan okul müdürü Habib BABAOĞLAN: “Kültürel Varlıklarımız ve Yerli Üretim, Türk Malları Sergimizin açılışına gelerek bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ederim. Ayrıca serginin düzenlenmesinde emeği olan öğretmenlerimiz Neval KABA ve Cumaali DEĞİRMENCİ’ye , onlara desteğini esirgemeyen öğrenci velilerimize çok çok teşekkür ederim” . Dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR, “Kültürel Varlıklarımız Ve Yerli Üretim Sergisi” ile ilgili düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Bu hafta yerli malı haftası vesilesi ile okullarımızı ziyaret ediyor, çocuklarımızın etkinliklerini yerinde görmeye çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Mado Kadriye kanbur İlkokulu'na geldik sınıf öğretmenlerimiz velileriyle birlikte, öğrencileriyle beraber çok güzel etkinlikler, farklı faaliyetler ve sergiler planlamışlar. Çocuklarımız hem yerli ve milli olmanın önemini kavrayıp, hem de milli kültürümüzün takım ögelerini yerinde tarıma fırsatı buluyor. Annelerimiz geçmişten getirdikleri kültürel ögeleri bugünün gençlerine ve çocuklarını aktararak, çok güzel bir kültür aktarımı gerçekleşiyor. Ben bundan dolayı velilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.