Salep Ekim Sezonunun Başlamasıyla Birlikte Kolları Sıvayan Mado Salep Eken Çiftçilere 10 Yıl Alım Garantisinin Yanı Sıra Tüm Bilimsel Desteği Vereceklerini Söyledi.

Dondurmaya Hayat Veren Salebin Üretiminin Artırılması Ve Salebi Tüm Dünyaya Tanıtmak İçin Çalışmalar Yapmaya Başlayan Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur,“Bu Salebi Dünyaya Pazarlayarak Tanıtmak İstiyoruz. Bizim Amacımız: Salebi Dünyada Bir Marka Haline Getirmektir” İfadelerini Kullandı.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur İse Gerçek Bir Dondurma İçin Salebin Önemine Vurgu Yaparak Kurutulmuş Salebin Kilosunun 2 Bin Liradan Satıldığını Söyledi.