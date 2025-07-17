Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerindeki MADO Evi’nde yaşanan olay, hem şaşırttı hem de takdir topladı.

MADO Evi çalışanları otoparkta içerisinde kimlik, kredi kartları ve Euro dolu çanta buldu. Çantanın sahibine ulaşmak için polis ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede MADO Evi’ne gelen polis ekipleri, çanta sahibinin MADO Evi’ne dondurma almak için gelen gurbetçi Sinan Deveci, olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri Sinan Deveci’ye ulaşarak çantasını düşürdüğünü, gelip teslim almasını söyledi.

Polisin telefonuyla çantasını düşürdüğünü fark eden Sinan Deveci, MADO Evi’ne gelerek içerisinde 8 bin 870 Euro ile kimlik ve kredi kartları bulunan çantasını teslim aldı.

Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Deveci, hem çalışanlara hem de emniyet güçlerine teşekkür etti.

MADO Evi çalışanlarının sergilediği bu örnek davranış, Kahramanmaraş’ta insanlık ve güven duygusunun hâlâ dimdik ayakta olduğunu bir kez daha gösterdi.