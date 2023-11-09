Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesinde Yıllardır Özlemle Beklenen, Doğalgaz İlçeye Kazandırıldı.

İlçe Genelinde Devam Eden Doğalgaz Çalışmalarının Sonuna Gelinirken Yeni Mahalle, Tufanpaşa Ve Pınarbaşı Mahallerinin Bir Kısmında Bu Yıl İçerisinde Döşenen Doğalgaz Boru Hattına Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Kaymakamı Orhan Ayaz İle Birlikte Gaz Verme İşlemini Gerçekleştirdi.

Andırın Kaymakamı Orhan Ayaz Tüm Vatandaşlarımıza Hayırlı Olsun Dedi.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan İse Yıllardır Süre Gelen Bir Sorunu Çözüme Kavuşturduklarını Dile Getirerek Hayırlı Olsun Dedi.

İlçede Gaz Verme İşlemlerinin Büyük Bir Kısmı Tamamlanırken Vatandaşlar Abonelik İşlemlerini Armadaş Andırın Şubesinden Gerçekleştirebilecekler.