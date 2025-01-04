Diyarbakır’da öğretmenlik yapan bir çocuk annesi N.K., 16 yıl önce daha önce boşanmış ve iki çocuğu bulunan F.K. ile evlendi. Ancak zamanla çiftin arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandı. N.K., eşinin evliliği ciddiye almadığını, evin ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, 2 yıl önce Diyarbakır Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

İŞSİZ KALAN EŞ, YOKSULLUK NAFAKASI TALEP ETTİ

F.K., mahkemeye sunduğu dilekçede tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini savunarak, boşanma sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu öne sürdü. Bu nedenle maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

İŞSİZ KALAN EŞ, YOKSULLUK NAFAKASI TALEP ETTİ

F.K., mahkemeye sunduğu dilekçede tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini savunarak, boşanma sırasında ekonomik olarak mağdur olduğunu öne sürdü. Bu nedenle maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talebinde bulundu.

F.K.’nin avukatı Doğan İpek, “Türkiye’de benzerine ender rastlanan bir davayla karşı karşıyayız. Müvekkilim boşanma sürecinde ekonomik olarak mağdur oldu. Mahkeme, taleplerimizi yerinde bulup süresiz nafaka bağladı” dedi.