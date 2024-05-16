Bakan Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-47" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşları İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun da bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Kamunun yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi.