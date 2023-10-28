ABD'de korkulu bekleyiş sona erdi. 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card'ın intihar ettiği ileri sürüldü.

Card, Perşembe günü iki ayrı bölgede akşam saatlerinde halka ateş açmış, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.