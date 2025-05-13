Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finansmanıyla Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi’ne 6 bin 800 metrelik açık ve kapalı sistem olmak üzere sulama kanalı yapılıyor. MALATYA (İGFA) - Malatya ili Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi Çermik ve Ali Mirzi Mevkileri Açık ve Kapalı Sulama Sistemi Yapım İşi ile bölgedeki 400 hanenin, yaklaşık 2 bin dönüm tarımsal alanının sulanması hedefleniyor. Bu kapsamda gerek tarımsal gerekse de hayvansal sulamanın artırılmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

Proje kapsamında 5 bin 700 metre açık kanal, bin 100 metre ise kapalı sistem sulama kanalı olmak üzere, toplamda 6 bin 800 metrelik bir sulama tesisi yapılıyor. Sulama kanalının tamamlanması ile birlikte bölgedeki tarım arazileri su kaybı olmadan sulanacak.

KAYA, “MAHALLEMİZE UZUN ZAMANDIR BÖYLE GÜZEL BİR HİZMET GELMEMİŞTİ”

Taşmış Mahallesi’nde yaşanan su sorununun çözüme kavuştuğunu ve bu durumdan da memnun olduklarını dile getiren Taşmış Mahallesi Muhtarı Çetin Kaya, “Öncelikle Taşmış Mahallesi sakinleri adına Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Çok mutluyuz, çünkü mahallemize uzun zamandır böyle güzel bir hizmet gelmemişti. Mahallemize yapılan sulama kanalında kimin emeği varsa Allah ondan razı olsun. Çünkü su hayat demektir. Allah’ın izniyle bu sulama kanalı, önümüzdeki iki neslimize daha yetecektir. Sami Er Başkanımızın önderliğinde bu hizmet mahallemize geldi. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum; çok mutlu ve huzurluyum. Çünkü mahalleli mutlu. Bu yatırımın bir başlangıç olduğunu ve mahalleme daha nice güzel yatırımlar yapılacağına inanıyorum.

Taşmış Mahallesi Pütürge ilçesinin en büyük mahallelerinden biridir. Dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın da sayısı bir hayli fazla ve birçoğu memleketine gelmek istiyor. Mahallemize suyun gelmesi ile birlikte gurbette yaşayan insanımızın geri dönüşü olacaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde sulama kanalı ile ilgili bir problemimiz kalmadı. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

