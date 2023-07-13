Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği Malatya'da, devam eden bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili bazı yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yıkımı gerçekleştiren firmalar tarafından yıkım sahasında hiçbir şekilde enkaz ayrıştırması yapılmayıp, geçici depolama sahalarında ayrıştırma yapılacaktır. Firmalara yeterli miktarda ayrıştırma sahası tahsis edilecektir. Vatandaşlarımızın enkazdan çıkan toz gibi unsurlardan etkilenmemesi için yıkım yapılan alanda yeteri kadar sulama aracı bulundurulması ve kesintisiz sulama yapılması zorunludur. Büyükşehir Belediyesi, sulama araçlarına su tedariki için gerekli tedbirleri alacaktır” ifadeleri yer aldı.