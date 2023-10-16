Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy'de kaç şiddetinde bir deprem meydana geldiği araştırılıyor. Depremin meydana geldiği saat ise 13:34 olarak belirtildi. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Malatya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy'de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Malatya'da meydana gelen deprem saat 13:34'de gerçekleşti. Deprem 3.6 şiddetinde meydana geldi.