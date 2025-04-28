Malatya’nın önemli yol akslarından biri olan ve trafik sorununa çözüm olabilecek Güney Kuşak Yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğü şehrin güneyinde kent içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak ve düzenli bir hale getirecek olan Güney Kuşak yolu sanatsal yapıların tamamlanması ile açılışa hazır hale getirilecek.

GÜNEY KUŞAK YOLUNDA ÜST YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun çalışmaların yürütüldüğü Güney Kuşak Yoluetaplar halinde devam ediyor. Toplam 3 bin 400 metre uzunluğunda olan Güney Kuşak Yolu, 21 metre genişliğinde 3x3 şeritten oluşmakta. Güney Kuşak Yolunda ayrıca 2,5 metre genişliğinde 2x2 şeritten oluşan bisiklet yolu, 13 metre genişliğinde ve çift yön olmak üzere toplamda 24 bin metrekare kaldırım, 55 bin metreküp taş duvar çalışması ve 198 aydınlatma elemanlarının yer aldığı modern bir yol aksı oluşturuluyor.

İÇME SUYU VE KANALİZASYON DEPLASE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Üst yapı çalışmalarının yanı sıra Güney Kuşak Yolu'nda AYKOME saha organizasyonları kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından İçme Suyu çalışmaları da yapılıyor. Kernek Çağlayan Sokak kavşak bölgesinde bulunan Q160 Duktil içme suyu hattı borusu, 125 metrelik güzergahta deplase edilmesi sağlandı. Akay Sitesi önünde bulunan mevcut Derme kanalının, imar planı ve yol projesine uygun olarak yer değiştirmesi sonucu, yeni imal edilecek sulama ve taşkın kanalına denk gelen Q700 çelik içme suyu hattının, 270 metrelik kısmının deplase edilmesi sağlandı.

Yine güzergah üzerinde yer alan Miraç Camii bölgesinde Derme kanalına menfez yapılabilmesi için, Q500 Duktil içme suyu hattının 300 metresinin deplase edilmesi sağlandı. Karagöz TOKİ yoluna denk gelen kısımda Derme kanalına menfez yapılabilmesi için, 700 metrelik güzergahtabulunan Q300 içme suyu hattı borusu, Asbest borudan Duktil boruya çevrildi. İmar planına uygun olarak ara cadde ve sokaklara mevcutta giden veya gitmesi planlanan altyapılar için uygun branşmanların bırakılması sağlandı. Yol güzergâhında kaldığından dolayı yıkılan evlerin altyapı hatlarının körlenmesi (iptal edilmesi) sağlandı.

İçme Suyu çalışmalarıyla birlikte Kanalizasyon Çalışmalarının yapıldığı alanda,Kernek Çağlayan Sokak kavşak bölgesinde bulunan Q300 kanalizasyon hattı, 80 metrelik güzergahta deplase edildi. İstanbul Evlerinden Konak yol ayrımına kadar olan 2700 metrelik güzergahta, Q600’ lük yeni kanalizasyon hattı imalatının yapılması sağlandı. Miraç Camii bölgesinde Derme kanalına menfez yapılabilmesi için, Q600 kanalizasyon hattının 400 metrelik kısmının revize edilmesi sağlandı. İmar planında 25 metre genişliğe sahip Çiçek Sokak için 200 metrelik güzergahta, Q300’ lük kanalizasyon hattı imalatının yapılması sağlandı. İmar planına uygun olarak ara cadde ve sokaklara mevcutta giden veya gitmesi planlanan altyapılar için uygun branşmanların bırakılması sağlandı. Yol güzergâhında kaldığından dolayı yıkılan evlerin altyapı hatlarının körlenmesi (iptal edilmesi) sağlandı.

Çalışmalar kapsamında Güney Kuşak Yolu'na ayrıca585 adet yağmur suyu mazgalı yerleştirilerek yağmur sularının birçok noktada, DSİ tarafından yenilenen Derme sulama ve taşkın kanalına direkt deşarjı sağlandı. Kernek Çağlayan Sokak kavşak bölgesinde bulunan Q600’ lük yağmur suyu hattının, revize edilerek Derme sulama ve taşkın kanalına deşarjı sağlandı. Miraç Camii bölgesinde Derme kanalına menfez yapılabilmesi için, Q600’ lük yağmur suyu hattının Derme sulama ve taşkın kanalına deşarjı sağlandı. İmar planında 25 metre genişliğe sahip Çiçek Sokak için 200 metrelik güzergahta, Q600’ lük yağmur suyu hattı imalatının yapılması sağlandı. İmar planına uygun olarak ara cadde ve sokaklara mevcutta giden veya gitmesi planlanan altyapılar için uygun branşmanların bırakılması sağlandı.