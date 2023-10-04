Battalgazi Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu'ndaki öğrencilere, genel trafik kuralları, okul servis aracına binme ve inme, yaya ve okul geçit alanını kullanma kurallarını anlattı. 7 öğretmen ve 45 öğrencinin katıldığı seminerde çocuklara boyama kitapları dağıtıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Battalgazi Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu'ndaki öğrencilere, genel trafik kuralları, okul servis aracına binme ve inme, yaya ve okul geçit alanını kullanma kurallarını anlattı.

7 öğretmen ve 45 öğrencinin katıldığı seminerde çocuklara boyama kitapları dağıtıldı