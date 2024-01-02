İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

Aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Develi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.