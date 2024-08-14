Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox), bir orthopoxvirus türüdür ve çiçek hastalığına benzer semptomlar gösterir.

İlk olarak 1958 yılında araştırma laboratuvarlarındaki maymunlarda tespit edilmiştir ancak bu hastalığın doğal rezervuarı kemirgenler ve diğer küçük memelilerdir.

İnsanlarda ilk vakalar 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde rapor edilmiştir.

BELİRTİLER

Ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Lenfadenopati (lenf bezlerinde şişme)

Halsizlik

Deride döküntüler (çiçek hastalığına benzer şekilde)

DÖKÜNTÜLER HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR

Döküntüler genellikle yüz ve ekstremitelerden başlar, daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılır. Döküntüler zamanla sıvı dolu kabarcıklara dönüşür ve kabuklanarak iyileşir.

BULAŞMA YOLLARI

Enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya lezyonlarıyla doğrudan temas

Enfekte kişilerin solunum salgıları, deri lezyonları veya kontamine eşyalarla temas

İnsanlar arasında bulaşma genellikle uzun süreli yüz yüze temas gerektirir.

TEDAVİ VE KORUNMA

Maymun çiçeği virüsü için spesifik bir tedavi yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici bakım uygulanır.

Çiçek hastalığı aşısı, maymun çiçeği virüsüne karşı da koruma sağlar ve salgın bölgelerde kullanılabilir.

AFRİKA'DA BULUNUYOR, SEYAHAT EDEN KİŞİLER TAŞIYOR

Bu virüs, Afrika'nın bazı bölgelerinde endemik olarak bulunur ve zaman zaman Afrika dışındaki ülkelere seyahat eden kişiler aracılığıyla yayılabilir. Salgınlar genellikle küçük ve sınırlıdır, ancak dikkatli takip ve kontrol önlem