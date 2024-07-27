Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce yaşanan yangın felaketinden etkilenen alanlara yerleştirilen fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatının normale dönmeye başladığı belirlendi.



Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de rüzgârın da etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden üç yıl geçti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarından birisi olarak kayıtlara geçen, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü afetten en fazla etkilenenler arasında yaban hayvanları da yer aldı.

Yangının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının normale dönmesi için yanan alanlara belirli aralıklarla su kapları koydu, yemleme çalışması yaptı. Ayrıca bazı hayvan türleri de salınarak ekosistem için destekleyici faaliyetlerde bulunuldu.

Yanan sahaların çeşitli noktalarına fotokapanlar koyarak yaban hayatı hareketliliğini takibe alan ekiplerin elde ettiği görüntüler sevindirdi.

Kayıtlara yansıyan veriler, bölgedeki yaban hayatının yangın öncesi durumuna dönmeye başladığını gösterdi.



Fotokapanlarla nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, yılan kartalının yanı sıra kurt, tilki, çakal, karakulak, keklik, sansar, fare, yaban tavşanı, yaban domuzu ve kirpi gibi hayvanlar da görüntülendi.



Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR