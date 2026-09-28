Antalya’nın Manavgat ilçesinde D-687 kara yolunda seyir halinde olan bir kamyon, motor bölümünden çıkan alevlerin teslimi oldu. Kısa sürede büyüyen yangında sürücü yaralanırken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Motor Kısmından Bir Anda Alevler Yükseldi

Olay, D-687 kara yolu Manavgat-Konya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyfettin Basan (48) idaresindeki 19 UF 554 plakalı kamyon seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü aracı durdurmaya çalışırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Söndürdü, Araç Demir Yığınına Dönüştü

Bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyona hızlıca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında yaralanan sürücü Seyfettin Basan’a ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.