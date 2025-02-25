Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, olası doğal afetler ve depremlere karşı alınması gereken önlemleri değerlendirmek amacıyla ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen toplantıda, afet öncesi ve sonrası yapılacak ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. MANİSA (İGFA) - Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Yenel Yıldırım, komisyon üyeleri, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin ile ilgili şube müdürleri katıldı. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği toplantıda, afet yönetim sürecinde iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

AFET ÖNCESİ VE SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR BELİRLENDİ

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Manisa’da olası bir deprem ya da doğal afet anında izlenecek yol haritası, mevcut toplanma alanlarının durumu ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi yer aldı. Katılımcılar, afet öncesinde yapılması gereken çalışmaların planlanarak uygulanmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Afet sonrası hızlı ve etkin müdahale sağlanabilmesi için, kent genelindeki toplanma alanlarının altyapı açısından eksiksiz hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, mevcut toplanma alanlarının altyapı eksiklerinin tespit edilerek gerekli çalışmaların hızla başlatılması kararı alındı. Ayrıca, vatandaşların afet durumlarında güvenli alanlara kolaylıkla ulaşabilmesi için yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının artırılması gerektiği belirtildi.

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI BİR KENT İÇİN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, kentin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütmeye devam edecek. Toplantıda, afet risklerinin azaltılması, halkın bilinçlendirilmesi ve olası afet anlarında koordinasyonun sağlanması için eğitim ve tatbikatların artırılması yönünde de önerilerde bulunuldu. Manisa’nın doğal afetlere karşı daha güvenli bir şehir haline getirilmesi amacıyla yapılan bu toplantının ardından, alınan kararların en kısa sürede uygulamaya konulacağı belirtildi.