Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren Maraş Hanzade Baklava & Dondurma, Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tekerek Yolu üzerinde bulunan işletme, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşureyi vatandaşlarla buluşturdu.

Yaklaşık 5 bin kişilik aşurenin hazırlandığı etkinlikte, gün boyunca işletme önünde kurulan stantta vatandaşlara ikramda bulunuldu. Programa vatandaşların yanı sıra Kahramanmaraş kent protokolü de katılım sağladı. Protokol üyeleri, halkla birlikte aşure kazanının başına geçerek ikramlarda bulundu ve etkinliğin anlamına dikkat çekti.

İşletme yetkilileri, Muharrem ayının maneviyatına ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.