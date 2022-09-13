Özellikle geleneksel el sanatlarının olduğu mekanlar hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş’ın tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır orijinalliğini yitirmeden ayakta kalmayı başaran Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı’nda ticaretin kalbi atmaya devam ediyor.

Tarihi kaynaklarda 15’nci yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, içerisinde barındırdığı Saraçhane, Köşkerler, Bakırcılar, Kuyumcular, Semerciler Çarşısı gibi çeşitli iş kolları ile ticarete yön veriyor.

Türkiye’deki üstü kapalı beş tarihi çarşıdan biri olan tarihi ticaret alanında atalarından devraldıkları zanaatkarlığı ustaca devam ettiren ustaların bakır, ahşap, altın, sim-sırma, gümüş, keçe ve deriden el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra artık kırmıza biber, pestil, tarhana ve pekmez sucuğu ile yöresel ürünler de satılarak hem Kahramanmaraş’ın ekonomisine katkı sağlanıyor hem de şehrin yöresel lezzetlerinin ürün yelpazesi dünyaya açılıyor.