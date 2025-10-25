Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.