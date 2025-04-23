AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul Silivri ve Beylikdüzü'nde peş peşe büyük sarsıntılar kaydetti. En büyüğü 6,2 büyüklüğünde Silivri merkezli yaşanırken, depremler çevre illerden de oldukça şiddetli hissedildi.BURSA (İGFA) - Merkez üssü İstanbul olan şiddetli depremler Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi.

AFAD, şiddetli depremi İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde kaydetti.

İlki saat 12.13'te kaydedilen 3,9 büyüklüğündeki deprem ardından şiddetli deprem yarım saat daha kuvvetli hissedildi.

AFAD verilerine göre yaklaşık 40 dakika arayla peş peşe yaşanan 6 depremin 2'si Silivri, 4'ü Büyükçekmece merkezli olduğu kaydedildi.

Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

Korkutan depremler ardından yetkililer ise vatandaşlardan, deprem sonrası güvenliği ön planda tutarak riskli alanlardan uzak durmaları ve yalnızca yetkili kurumların duyurularına itibar etmelerini istedi.