Şıhıl mahşi yemeği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kabakla yapılan bir yemek türü olan şıhıl mahşinin yapılışı, malzemeleri ve tarifi gündemde. Şıhıl mahşi tarifi...

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

8 küçük ve aynı boy kabak

250 g kıyma

1 soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz,

Karabiber

Kimyon

Sıvı yağ

Kabakların sap ve uçları alınır ve tırtıklı bıçakla ya da çatalla dışı çizilir ve içleri de oyulur.

Bir sos tenceresinde üç parmak sıvı yağ kızdırılarak kabaklar kızartılır.

Ayrı bir tavada 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kızdırılır, yemeklik doğranan soğan eklenerek yumuşayana kadar kavrulur.

Kıyma eklenir ve suyu salıp çekene kadar kavurulur.

Bir yemek kaşığı salça eklenir, kokusu çıkana kadar kavurulur.

Kişiye göre bir miktar tuz, karabiber ve kimyon eklenerek karıştırılır.

Nohut eklenir, karıştırılır ve ateşten alınır.

İç harcı kabakların içine doldurulur.

Kabaklar uygun boyutta bir fırın kabına dizilir.

Bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı sıvı yağ kızdırarak 1 yemek kaşığı salça eklenir ve kokusu çıkana kadar kavurulur.

2 su bardağı su eklenerek karıştırılır.

Sos kabakların üzerine gezdirilir.

190 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dk. kadar pişirilir.

Son olarak üzerine çırpılmış yoğurt gezdirilerek servis edilir.