Kahramanmaraş’ın yüzyıllardır süregelen geleneksel içeceklerinden biri olan mayam, yaz aylarının vazgeçilmez serinliği olarak bu yıl da Geleneksel Ağustos Fuarı’ndaki yerini aldı. Fuara katılan yerli ve yabancı misafirler, serinletici özelliğiyle bilinen bu özgün lezzete yoğun ilgi gösterdi.

Fuarda kurulan özel stantta ikram edilen mayam, doğal içeriği ve ferahlatıcı tadıyla hem Kahramanmaraşlıların hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin beğenisini topladı. Özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan mayam standı, fuarın dikkat çeken lezzet duraklarından biri haline geldi.

Yöresel ürün satıcısı Levent Cambaz, mayama gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Özellikle dışarıdan gelen misafirlerin bu içeceği merakla tatmaları, kültürümüzü tanıtmamız açısından büyük bir fırsat. Bu tür organizasyonlar, yöresel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynuyor,” dedi.

Kahramanmaraşlılar için sadece bir içecek değil, aynı zamanda yaz mevsiminin geleneksel bir parçası olan mayam, bu yıl da Ağustos Fuarı sayesinde hem tanıtıldı hem de yeni damaklarla buluştu. Kentin kültürel zenginliğini yansıtan bu özel lezzet, fuar boyunca ziyaretçilere nostaljik bir tat ve serinlik sundu.