İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in markası McVitie's Çikolatalı Digestives, 100. yaşını Londra başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinin başkentlerinde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 1925'te çikolatayla kaplanarak üretilmeye başlanan McVitie's Chocolate Digestives, geçen yıl İngiltere'de 80 milyonu aşan satış adediyle markalı bisküvi kategorisinin en çok satan ürünü oldu.

Markanın 100. yılına özel hazırlanan "Chocolate Digestives Experience" mağazası, 2-5 Mayıs'ta Londra Piccadilly Circus'ta ziyaretçileriyle buluştu.

Etkinliğin açılışını Amanda Holden, markaya özel yazdığı şiiriyle yaparken, Roman Kemp, Kimberly Wyatt, Dani Dyer ve Sir Trevor McDonald gibi tanınmış isimler de kutlamaya katıldı.

Ziyaretçiler, etkinliğe özel hazırlanmış sütlü, altın, beyaz ve bitter McVitie's Çikolatalı Digestives lezzetlerini tatma ve kendi bisküvilerini kişiselleştirme fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik boyunca sınırlı sayıda üretilen McVitie's logolu tişört, kupa, çorap ve şapkalar da konuklara hediye edildi.

Etkinlik alanında fotoğraf çekimi için, McVitie's ürünlerinin eşlik ettiği çaydan ilhamla oluşturulmuş büyük bir fincan da yer aldı.

Fransız sanatçı Laurence Jenkell'in McVitie's'e özel hazırladığı çağdaş sanat eseri de Londra McVitie's pop-up mağazasında sergilendi.

Ayrıca mozaik sanatçısı Ed Chapman, "10 Gerçek Britanya İkonu" arasında yer alan David Bowie, Dame Judi Dench ve Sir Trevor McDonald'ın portrelerini McVitie's bisküvileriyle yeniden yorumladı. Ziyaretçiler, mağaza içindeki zaman tünelinde ürünün 100 yıllık tarihine tanıklık etti.

BBC ve Daily Mail gibi İngiltere'nin prestijli yayın organlarında yer bulan kampanya, sosyal medyada da dikkati çekti.

- Londra ve Avrupa başkentleri projeksiyon gösterileriyle aydınlatıldı

Etkinlik kapsamında London Eye, Tower Bridge ve County Hall gibi Londra'nın ünlü simge yapıları, McVitie's'in 100. yılına özel projeksiyon gösterileri, balon ve havai fişeklerle ışıklandırıldı.

pladis, aynı zamanda Stockholm, Amsterdam, Kopenhag ve Helsinki gibi başkentlerdeki önemli noktalarda görselliği ön planda tuttuğu çalışmalarla McVitie's'in 100 yıllık lezzet mirasını kutladı.

- Günde 13 milyon Çikolatalı Digestives üretiliyor



McVities Çikolatalı Digestives'in, 1950'den 2000'li yıllara kadar üretim hacmi yüzde 600 arttı. Ürün, bugün dünyanın büyük bisküvi üretim tesislerinden biri olan Harlesden'deki 50 bin metrekarelik fabrikada, yoğun dönemlerde dakikada 9 bin, günde yaklaşık 13 milyon adet üretiliyor.

McVitie's Çikolatalı Digestives, 2024'te İngiltere'de markalı tatlı bisküviler arasında 157 milyon 607 bin 505 pound ile en yüksek satış rakamına, yıllık 80 milyon 753 bin 384 paketle en yüksek satış miktarına sahip ürün oldu.

Toplamda, 100 yılda 5,8 milyar paketlik satışa ulaşan McVitie's Çikolatalı Digestives, İngiltere'nin kültürel hafızasında yer etmiş bir gelenek haline geldi.

- "McVitie's Chocolate Digestives, rekor satışlarıyla İngiltere'nin en çok tercih edilen bisküvisi konumunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, McVitie's Chocolate Digestives'in, rekor satışlarıyla İngiltere'nin en çok tercih edilen bisküvisi konumunda olduğunu belirtti.

Ülker, 100. yaşına böylesine güçlü bir tüketici bağlılığı ve uluslararası ilgiyle ulaşmış olmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu aktararak, "Bu tablo, Yıldız Holding markalarının dünyanın dört bir yanında sofralara konuk olduğunu bir kez daha gösteriyor. McVitie's gibi ikonik bir markanın böylesine görünür bir yerde, bir Türk şirketinin çatısı altında yer alması hepimiz için iftihar kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde, Türkiye'de ve dünyada Ülker Pötibör, Biskrem, Halley ve Ülker Çikolatalı Gofret gibi ürünlerinin benzer yüksek üretim ve tüketim rakamlarıyla gördüğü ilgiye müteşekkir olduklarını anlatan Ülker, "Tüketicilerimize ise sadece şu tatlı sorunun cevabı kalıyor; McVitie's yerken çikolata üstte damağınızda mı olmalı, yoksa alta mı? 100 yıldır kimse tam emin olamasa da herkes aynı keyifle yiyor."