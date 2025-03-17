İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Rıfat İnci, narsistik kişilik bozukluğunun tedavi edilmediğinde kişinin hayatını büyük ölçüde olumsuz etkileyebileceğini belirterek, bu kişilerin gerekirse uzmanlardan yardım almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Rıfat İnci, narsizmin kişinin kendisine aşırı hayranlık duyması, empati eksiklikleri ve başkalarını küçümseme gibi özellikler taşıyan bir kişilik bozukluğu olduğunun bilgisini verdi.

İnci, narsizmde görülen temel belirtilerin, genellikle bireyin aşırı öz güven ve üstünlük duygusu taşıması, başkalarına karşı duyarsız olması olduğunu aktardı.

Bu durumun, kişilerin sosyal ilişkilerinde zorluklar yaşamasına ve uzun vadede yalnızlık gibi sorunlarla sonuçlanabileceğine dikkati çeken İnci, narsizmin genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin birleşimi sonucu ortaya çıktığını anlattı.

İnci, aile içindeki aşırı ödüllendirme ya da aşırı eleştiri gibi faktörlerin, narsistik kişilik gelişimine katkı sağladığına değinerek, bireylerin narsistik eğilimlerinin tedavi edilebileceğini de kaydetti.

Narsizmin, tedavi edilmesi gereken bir kişilik bozukluğu olduğunun altını çizen İnci, "Psikoterapi, özellikle bilişsel davranışçı terapi, narsistik bireylerin kendilerini daha gerçekçi bir şekilde görmelerine ve empati becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Tedavi süreci zaman alıcı olabilir ancak doğru terapi yöntemleriyle bireyler daha sağlıklı bir psikolojik yapıya kavuşabilir." ifadelerini kullandı.

- "Dışarıdan takdir ve onay bekliyorlar"

İnci, narsizmin yalnızca bireysel bir sorun olmanın ötesinde, toplumda kültürel fenomen haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve dijital platformlar narsizm eğilimlerini artırabilir. insanların kendilerini sürekli olarak başkalarına gösterme çabaları, narsistik davranışları tetikleyebilir. Günümüzde insanlar, başarılarını ve yaşadıkları anları fotoğraflar veya paylaşımlar aracılığıyla sürekli sergileyerek dışarıdan takdir ve onay bekliyorlar. Bu durum, narsizmin daha yaygın hale gelmesine neden olabiliyor. Narsistik kişilik bozukluğu, tedavi edilmediğinde kişinin hayatını büyük ölçüde olumsuz etkileyebilir. Sosyal ilişkilerde çatışmalar, depresyon ve kayıplar gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, bireylerin duygusal ve psikolojik sağlıklarına özen göstermeleri ve gerekirse uzmanlardan yardım almaları büyük önem taşımaktadır."