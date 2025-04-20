Dijitalleşmeyle yeniden şekillenen medya ve gelişen iletişim teknolojileri Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ‘Medya ve Telif Hakları Sempozyumu’nda masaya yatırıldı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda dijital yayınlar, radyo, televizyon, gazete ve ajansları ilgilendiren telif hakları ve yeni medya düzenlemeleri konuşuldu.

Programda Konuşmacı olarak, Emin Pazarcı, Ekrem Kızıltaş, Serkan Fıçıcı, İlyas Efe Ünal ve Cansu Canan Özgen yer aldı.

Konuşmacılar, “Yayıncıların Hakları”, “Dijital Telif Yasası”, “Dijital Yayıncılık Sektöründe Yaşanan Sorunlar”, “Yeni Medya Düzeni” ve “İletişim” konularını ele aldı. Medya sektörüyle ilgili yapılması düşünülen ya da planlanan yenilikler, beklentiler ve uygulamalar hakkında bilgiler aktarıldı.



Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne ve katkı veren tüm gazeteci ve kurumlara teşekkür etti. Burhan yeni medya düzeninde telif konusunun önemine vurgu yaparak ciddi bir düzenlemeye acil ihtiyaç olduğunu söyledi. Sinan Burhan dijitalleşme ile özellikle geleneksel medyanın haklarının korunması gerektiğine vurgu yaptı.