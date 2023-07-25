Depremzedelere nefes olacak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni destek paketini açıkladı.

Ayrıntılarıyla birlikte faizsiz kredi ve hibe desteğinin verileceği projenin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, 17 Temmuz'da e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

"8'inci günde başvuru sayısı 100.000'i buldu"

Bakan Özhaseki de, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projeye ilişkin son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100.000'i buldu.

Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167’si iş yeri şeklinde gerçekleşti.

Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Biz; bir ve beraberiz.

Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız.