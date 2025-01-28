Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ait sektörel enflasyon beklentilerini paylaştı.

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan, reel sektör için 3,8 puan ve hanehalkı için 4,3 puan azaldı.

"12 AY SONRASI İÇİN YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,4"

Bu verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde.



2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

"BEKLENTİLER, DEZENFLASYONUN HIZI İÇİN KRİTİK"

Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.

"ALIM GÜCÜ ARTACAK"