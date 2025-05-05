İstanbul Silivri merkezli meydana gelen deprem, Türkiye’de yapı güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Depremin etkisiyle oluşabilecek risklerin başında, en az binalardaki taşıyıcı sistemler kadar mekanik tesisat sistemleri de yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Aytes Mühendislik, binaların yalnızca taşıyıcı sistemlerinin değil, doğalgaz, yangın, havalandırma ve sıhhi tesisat gibi mekanik sistemlerin de depreme dayanıklı olmasının kritik olduğunu vurguladı.

Bu sistemlerin zarar görmesinin patlama, yangın ve su baskını gibi ikincil riskleri tetikleyerek can ve mal kayıplarına yol açabildiğini belirten Aytes Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ayrancı, yeni projelerde ve mevcut yapılarda sismik dayanıklılık için denetim, bakım ve güçlendirme gerektiğini kaydetti.

Yapı maliyetinin sadece yüzde 2’si ile alınacak sismik tedbirlerin büyük kayıpları önleyebileceğini ifade eden Ayrancı, "Güvenlik, bütüncül mühendislik çözümleriyle mümkün” dedi.