Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve Hakan Kösenin Hazırlayıp Sunduğu Gündem Programına Bu Hafta Hexaops Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çuhadar Konuk Oldu.

Programda genç girişimci Çuhadar ve ekibinin geliştirdiği, 7 Şubat'ta kullanıcılarla buluşacak olan Mektup uygulaması tanıtıldı. Mustafa Çuhadar, uygulama detaylarını paylaşırken, yapay zeka teknolojisiyle iletişimde yeni bir çağ başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çuhadar, Mektup uygulamasının dil bariyerlerini aşarak iletişimde devrim yaratmayı hedeflediğini vurguladı. Uygulama, kullanıcıların kendi dillerinde mesaj yazmasına olanak tanırken, alıcıya bu mesajı kendi dilinde okuyabilme imkânı sunduğunu ifade etti.