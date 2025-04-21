HG Hospital’ın çok değerli ziyaretçileri vardı. Ünlü tiyatro oyuncuları Melek Baykal ve Ahududu tiyatro ekibi HG Hospital’ı ziyaret etti. Cennet Mahallesinde Penbe ve Akasya Durağı dizisinde ki Melehat rolleri ile büyük ses getiren bir çok dizi ve tiyatro oyunuyla Türkiye’nin en değerli sanatçılarından biriolan Melek Baykal, Kahramanmaraş’ta sahnelenecek Ahudu Tiyatro gösterisi için geldiği Kahramanmaraş’ta ekibiyle birlikte HG Hospital’ı ziyaret etti.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’un da eşlik ettiği ziyarette Hastaneyi gezene Melek Baykal ve ekibi HG Hospital’ın Türkiye için çok değerli bir sağlık tesisi yatırımı olduğunu ifade ettiler.

Başarılı oyuncu Melek Baykal, ziyaret sırasında kendilerine eşlik eden HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’a deprem bölgesinde yaptığı bu yatırım için teşekkür etti ve hastaneyi çok beğendiğini söyledi.