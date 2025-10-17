2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

Bakanlık özel kalemlerinde görevli şoförler dâhil personele ayda 90 saate kadar, Genel müdürlüklerdeki şoförlere ise 60 saate kadar olmak üzere saat başı 17,60 TL fazla mesai ödenecek.

Üst düzey yöneticilerle (vali, general, rektör, belediye başkanı vb.) çalışan personele, makam başına aylık 450 saati geçmemek kaydıyla, kişi başı 90 saate kadar 17,60 TL/saat ödeme yapılacak.

KYK ve üniversite yurtlarındaki personele, izin kullanma imkânı yoksa ayda 90 saate kadar 16,55 TL/saat fazla mesai ödenecek.

Meslek yüksekokullarıyla ilişkili MEB personeline ise ayda 100 saate kadar 28,20 TL/saat ödeme yapılacak.