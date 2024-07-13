Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. İfadelerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)