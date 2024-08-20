81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-23” operasyonları düzenlendi, 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il jandarma komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-23" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar sonucu 1289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi.