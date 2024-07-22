Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'ne giren üç gençten S.Y.D. ve M.T. gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler de katıldı.

Dalgıç polisler 2 gencin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'ne giren üç gençten S.Y.D. ve M.T. gözden kayboldu.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler de katıldı.



Dalgıç polisler 2 gencin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.