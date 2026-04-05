Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 96 hayvancıya taşınabilir güneş enerjisi sistemi hibe edildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için yaklaşık 3,4 milyon liralık bütçeyle taşınabilir güneş enerjisi sistemleri temin edildi.

Sistemler, Tarsus'tan 70, Çamlıyayla'dan 26 hayvancıya verildi.

Dağıtım törenine, AK Parti Mersin Milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının üyeleri de katıldı.