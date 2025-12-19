Mersin Valiliği, trafikte tartıştığı kişiyi darbettikten sonra mağdurun aracına silahla ateş açan şüphelinin 19 Eylül'de tutuklandığını açıkladı.

Merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde S.İ'nin 18 Eylül'de trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği ve mağdurun aracına da tabancayla ateş açtığı görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine, Mersin Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adresi tespit edilen sürücünün olay günü yakalandığı belirtildi.

Adresinde de ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 9 kartuş ve 9 mermi ele geçirilen şüphelinin, 19 Eylül'de tutuklandığı açıklamada ifade edildi.