Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli dosya kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, “Barış Turgut Organize Suç Örgütü”ne ağır darbe vuruldu.

10 Kurşunlama, 2 Yaralama Tespit Edildi

Polisin uzun süredir sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, suç örgütünün kent genelinde lavaş ekmeği üreten işletmeleri hedef aldığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin piyasayı ele geçirmek amacıyla üreticilere yönelik tehdit ve baskı uyguladığı, 2 ayrı kasten yaralama olayına karıştığı ve iş yerleri ile üreticilere karşı 10 silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlendi.

Milyarlarca Liralık Hesap Hareketi İncelendi

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 araca el konulurken, son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabı da donduruldu. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

17 Kişi Tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden örgüt elebaşıyla birlikte 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Yerlikaya’dan Kararlılık Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören organize suç yapılanmalarına asla tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin mücadelemizi yılın 365 günü gece gündüz sürdürüyoruz.”

Bakan Yerlikaya ayrıca Mersin Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.