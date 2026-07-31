Mersin’in Mezitli ilçesinde trafikte diğer sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini hiçe sayarak tehlikeli hareketler sergileyen bir yolcu minibüsü sürücüsü büyük tepki çekti. Minibüsün trafikte makas atarak ilerlediği anlara ait görüntünün sosyal medyada hızla yayılması ve büyük tepki toplaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti.

Görüntüleri incelemeye alan trafik ve siber suçlarla mücadele birimleri, kısa süre içerisinde söz konusu aracın plakasını ve sürücüsünün kimliğini tespit etti.

Ehliyetine El Konuldu, Araç 2 Ay Trafikten Men Edildi

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma kapsamında kısa sürede yakalanan yolcu minibüsü sürücüsüne yönelik ağır yaptırımlar uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye:

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Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu .

Kullanmakta olduğu yolcu minibüsü ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür kural tanımamazlıklara karşı denetimlerin ve kararlı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.