Mersin'in Anamur ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Güzelyurt Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yaşanan olayda bir kişi ağır yaralanırken, olayın şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.B. ve A.D. ile bir iş yerinin yanında bulunan B.İ. ve H.E.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı.

Motosikletin Altındaki Tabancayı Alıp Ateş Açtı

Kavga sırasında B.İ.'nin, park halindeki bir motosikletin altından aldığı tabancayla A.D.'ye ateş ettiği öğrenildi. Kurşunların hedefi olan A.D., sırtından ve bacaklarından vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı A.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Emniyete Giderek Teslim Oldu

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan B.İ., bir süre sonra Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.