Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Eylül'de şüpheli C.A'nın deposuna operasyon düzenledi.

Adreste uyuşturucu bulan ekipler, zanlıyı Antalya'da gözaltına aldı.

Mersin'de 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi
Mersin'de 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi
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Mersin'e getirilen C.A'nın beyanından yola çıkan polis, merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki pişirim fırınında da arama yaptı.

Ekiplerin fırındaki incelemesinde koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin ecza hapı ele geçirildi.

Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA