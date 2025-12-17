Mersin'in Akdeniz ilçesinde tırın çarptığı bisikletteki kişi yaşamını yitirdi.
Mehmet A. idaresindeki yabancı plakalı tır, Tırmıl Sanayi Sitesi'nin girişinde Mustafa Ona'nın (51) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ona'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Mehmet A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA