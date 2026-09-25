Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine darbe vuran, haksız rekabet oluşturan ve en önemlisi toplum sağlığını tehdit eden yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü istihbarat ve risk analizi çalışmaları, dev bir uyuşturucu sevkiyatını daha gün yüzüne çıkardı.

Mersin'de Üç Ayrı Noktada Operasyon!

Edinilen bilgilere göre, özellikle gençleri bağımlılık riskine sürükleyen ve reçetesiz ya da yasa dışı yollarla temini tehlike saçan uyuşturucu etkili maddelerin ülkeye girişini önlemek amacıyla Gümrükler Muhafaza ekipleri düğmeye bastı.

Mersin'de tespit edilen şüpheli adres ve adımlara yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyon neticesinde, toplamda 1 ton 716,5 kilogram pregabalin etken maddeli ilaç ele geçirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle tonlarca zehir maddesinin sokaklara ve piyasaya sürülmesi engellendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Ele geçirilen rekor miktardaki pregabalin ile ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor. Sevkiyatın arkasındaki bağlantıları ve zehir ağını deşifre etmek üzere ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada; kamu düzenini, ülke ekonomisini ve toplum sağlığını korumaya yönelik mücadelenin Gümrükler Muhafaza teşkilatının saha ve dijital takipleriyle kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı.