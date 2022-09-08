Mersin Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'nde dün Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke ilçesinin bazı mahallelerine kadar yayıldı.

Mahallede farklı noktalara sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"Yanan herhangi bir ev yok"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve diğer ilgililer, yangın koordinasyon merkezi olarak kullanılan Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü Büyükeceli Yangın İlk Müdahale Ekip Binası'na giderek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tiryaki, burada yaptığı açıklamada, dün sabah saat 07.13'te Gülnar ilçesi Karadere mevkisi Büyükeceli Mahallesi'nde başlayan orman yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini bildiren Tiryaki, 850'nin üzerinde kişinin söndürme çalışmalarında aktif olarak bulunduğunu belirtti.

Emniyet Teşkilatının 25 TOMA'sının da yangında özellikle yerleşim birimlerine alevlerin sıçramaması için aktif olarak çalışmalarda kullanıldığını vurgulayan Tiryaki, "Yangın bölgesinde çok sayıda yerleşim yeri, köy, mahalle bulunmaktadır. Çok şükür bu mahallelere yangın sirayet etmemiştir. Yanan herhangi bir ev yoktur. Metruk bir bina yangında hasar görmüştür. Çok şükür insan can kaybımız yoktur." dedi.

Tiryaki, hasar tespitine, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Arazinin çok kırık olması, gecenin ilerleyen saatinden bu ana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında ekiplerimiz ciddi zorluklarla karşılaşmışlardır. Henüz, söndürme çalışmaları devam eden bu orman yangınında tamamen söndürme çalışmalarından sonra ne kadar alanın yandığı arkadaşlarımız tarafından tespit edilecektir. Şu anda yangın bölgesinde hem tarım arazileri hem de yangının ulaşmadığı ekiplerimiz tarafından korunan köylerin de olduğunu düşünürsek kesin yanan miktarı tam söndürme çalışmalarının nihayetinde bildireceğiz. Yaklaşık 1500 hektar alanın bu yangında zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Zaman zaman rüzgar şiddeti 50 kilometreden 60, 70 kilometrelere kadar çıkmıştı. Şu anda da şiddetli bir rüzgarla mücadele edilmektedir. Bu yangında da 3 gece uçabilen helikopter aktif olarak söndürme faaliyetlerinde görev almışlardır."

Tiryaki, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangına da ekiplerin anında müdahale ettiğini ve yangının kontrol altına alındığını hatırlattı.

Bütün dünyada bu tür yangınlarla mücadele edildiğine dikkati çekenn Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde de özellikle geçen yıl yanan ormanların ülke genelinde oluşturduğu bu vahametten sonra bu acı durum daha fazla tedbir almamızı gerektirdi. Hava araçları sayısı arttırıldı, büyük makine ekipman takviyeleri yapıldı. Kamu kurumlarının hava ve kara araçları yangınlarda aktif kullanılmaya başlandı. Çok şükür çok kısa sürede 10-15 dakika gibi az sürede bu engebeli arazilerde orman yangınlarına müdahale edilir bir hale getirildi teşkilat. Dün sabah başlayan yangın bugün bu saat itibarıyla kontrol altına alınmış oldu."

Tiryaki, vatandaşları ormanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ederek, "Özellikle orman yangınlarının önemli bir kısmı insan kaynaklı yangınlar. Bunların hepsi kasıtlı olmasa da önemli bir kısmında kasıt olmadığını düşünüyorum ama insan kaynaklı yangınlar. O nedenle tüm yurttaşlarımızı bu süreçte henüz yangın sezonunun kaybolmadığı, sıcakların devam ettiği bu dönemde hassasiyete davet ediyorum. Zaman zaman gecenin geç saatlerinde sosyal medya başta olmak üzere bazen yanlış haberlerin bir kısmı bilerek bir kısmı bilmeden yanlış haberlerin yayıldığını çok sayıda evin, köyün yandığı, yok olduğu gibi haberler yayıldı. Bunların doğru bilgi olmadığını duyurmak istiyorum." diye konuştu.

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili soru üzerine Tiryaki, "Bütün yangınlarda ilk akla gelen soru bu, doğal olarak 'Kasıtlı çıkan bir yangın mı?' diye. Şu anda henüz yeni kontrol altına alındı. Elimize gelen bazı bilgiler var. Bunu sizlerden gizlediğimiz, sakladığımız için değil, tam kesin net bilgi elde edilene kadar şu anda açıklamak doğru değil. Şu anda ilgili birimler tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Bugün bu saat itibarıyla ancak bunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

"Vatandaşlarımız bizlerle yakın iş birliği içerisinde oldular"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yangın sürecinde hummalı ve yoğun bir çalışmanın ortaya konulduğunu anlattı.

Tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Pehlivan, çevre illerden de arazöz, itfaiye ve TOMA desteği sağlandığını kaydetti.

Çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirten Pehlivan, şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşlarımız bizlerle yakın iş birliği içerisinde oldular. Mahallelerimize yakın noktalardayken tedbiren 1000 civarında vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kalmıştık ama yangının kontrol altına alınmasıyla şu anda mahallelerimizde de yaşam normalleşmiş oldu. Şu anda herhangi bir misafir ettiğimiz vatandaşımız pansiyonlarda vesaire bulunmamaktadır. Yerleşim yerlerinde, evlerde, konutlarla bir zayiat söz konusu değil. Yangının başladığı dakikalarda ekiplerimiz yoğunlaştılar. Belki rüzgarın etkisiyle biraz genişledi ama koordinasyon içerisinde, Orman Teşkilatımız, AFAD, UMKE, itfaiye birimleri hep birlikte alanda gece saatleri de dahil kesintisiz bir şekilde bu mücadele devam etti."

Pehlivan, bundan sonraki süreçte hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılacağını, bölgedeki vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi. Vali Pehlivan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bağında, bahçesinde meydana gelen zararlar tespit edilecek ve devletimizin imkanları bu konuda da seferber edilecek. Daha önceki yaşanan bu tür sıkıntılarda olduğu gibi hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Bu konuda şu anda sahada ekiplerimiz, komisyonlarımız çalışıyor. Tespitlerini gerçekleştiriyorlar. Bu tespitlerini bizlerle paylaşacaklar. Biz de ilgili bakanlıklarımızla gerekli koordinasyonu sağlayacağız."

303 konutta 790 kişi tahliye edilmişti

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.

Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşalt

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."